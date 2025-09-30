Приборостроительный завод в Новосибирске сократит время производства на 25%

Новосибирский завод оборудования ускорит процесс изготовления продукции на 25% за счет участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре компетенций (РЦК).
Уточним, что на предприятии изготавливают комплектные трансформаторные подстанции, шкафы управления и многое другое. В год завод выпускает более 600 единиц готовой продукции, которую продают по всей России.
Внедрять улучшения начнут в процесс производства трансформаторных подстанций. Сотрудники завода совместно с экспертами РЦК выявят потери и разработают план мероприятий для их устранения.
«Очень рада, что есть такие государственные программы, которые предоставляют такие возможности для поддержки предприятий. Мы хотим быть одними из лучших в стране и надеемся, что проект “Производительность труда” нам в этом поможет. Мы планируем, что внедрение бережливых технологий позволит повысить эффективность производства и увеличить выработку на 30−40%», — отметила управляющая заводом Светлана Варюшкина.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.