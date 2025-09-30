Приборостроительный завод в Новосибирске сократит время производства на 25%

«Очень рада, что есть такие государственные программы, которые предоставляют такие возможности для поддержки предприятий. Мы хотим быть одними из лучших в стране и надеемся, что проект “Производительность труда” нам в этом поможет. Мы планируем, что внедрение бережливых технологий позволит повысить эффективность производства и увеличить выработку на 30−40%», — отметила управляющая заводом Светлана Варюшкина.