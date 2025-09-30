Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учительница из США призналась в суде в поцелуях с 11-летним мальчиком

Правоохранители нашли непристойную переписку учительницы и пятиклассника.

Бывшую учительницу начальной школы в Висконсине, 25-летнюю Мэдисон Бергманн, обвинили в том, что она целовалась и обменивалась непристойными сообщениями с 11-летним мальчиком, пишет New York Post.

«Бергманн признала себя виновной по одному пункту обвинения в совращение ребенка и двум пунктам обвинения в сексуальных домогательствах», — говорится в материале.

По данным издания, в суде девушка постоянно плакала.

Как выяснило следствие, разбирательство началось после того, как мама школьника услышала его странный разговор с педагогом. Проверив телефон мальчика, родители обнаружили переписку интимного характера, после чего срочно обратились в школу и правоохранительные органы.

Когда силовики нагрянули в школу, они обнаружили у Бергманн папку с именем жертвы, содержащую «рукописные любовные записки».

Девушка должна была выйти замуж, но жених отказался от свадьбы после предъявления Бергманн обвинений.

Приговор девушке должны вынести 22 декабря 2025 года.

Ранее в США школьник вымогал интимные фото у детей, а затем шантажировал их.