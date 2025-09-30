Учительница из США призналась в суде в поцелуях с 11-летним мальчиком

Бывшую учительницу начальной школы в Висконсине, 25-летнюю Мэдисон Бергманн, обвинили в том, что она целовалась и обменивалась непристойными сообщениями с 11-летним мальчиком, пишет New York Post.
«Бергманн признала себя виновной по одному пункту обвинения в совращение ребенка и двум пунктам обвинения в сексуальных домогательствах», — говорится в материале.
По данным издания, в суде девушка постоянно плакала.
Как выяснило следствие, разбирательство началось после того, как мама школьника услышала его странный разговор с педагогом. Проверив телефон мальчика, родители обнаружили переписку интимного характера, после чего срочно обратились в школу и правоохранительные органы.
Когда силовики нагрянули в школу, они обнаружили у Бергманн папку с именем жертвы, содержащую «рукописные любовные записки».
Девушка должна была выйти замуж, но жених отказался от свадьбы после предъявления Бергманн обвинений.
Приговор девушке должны вынести 22 декабря 2025 года.
