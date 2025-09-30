Свалку в Анадыре планируют ликвидировать в 2026 году

Работы по ликвидации свалки в Анадыре планируют завершить в 2026 году при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в департаменте экономики и инвестиций Чукотского автономного округа.
Уточним, что мусорный полигон находится на горе Михаила. Отходы на площади около 8 га копились с 1993 по 2019 год.
В грунте специалисты разместят противофильтрационный экран. Эта специальная перегородка не даст загрязняющим жидким веществам проникнуть в землю. Также там смонтируют газовый дренаж. Это позволит собирать и утилизировать свалочные пары. В конце работ территорию мусорного полигона благоустроят.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.