Житель Комсомольска-на-Амуре пойдет под суд за убийство поющего мужчины

В Комсомольске-на-Амуре будут судить 53-летнего мужчину по делу о расправе над знакомым в канун Нового года из-за песни. Об этом сообщает «КП — Хабаровск».
31 декабря 2024-го местная жительница вернулась домой и увидела своего знакомого, неподвижно лежавшего на полу. Она срочно вызвала медиков и полицию. Приехавшие на место происшествия врачи только констатировали смерть мужчины.
Начавшееся правоохранительными органами расследование помогло раскрыть картину преступления и выйти на подозреваемого. Им оказался 53-летний мужчина, который часто бывал в гостях у погибшего. Основой общения был алкоголь. Вот и 31 декабря за столом хозяин запел песню, которая гостю не понравилась, и он начал бить поющего по голове тяжелой пивной кружкой.
Отбиться хозяин в силу алкогольного опьянения не смог, а гость уже был не в состоянии остановиться. Последний удар чем-то острым он нанес в шею. У пострадавшего началось кровотечение, которое потом и стало причиной смерти.
Сейчас рецидивист, который, как оказалось, уже был осужден за тяжкие насильственные преступления, арестован. Однако свою вину мужчина не признает и от показаний отказывается.
Ранее Санкт-Петербургский городской суд в июне 2025 года поставил точку в деле об убийстве 39-летней Вероники. Женщина стала жертвой собственного неудовлетворенного мужа, который ранее не раз устраивал скандалы и ревновал свою супругу.
А жителя Свердловской области приговорили в Новосибирске за незаконное хранение оружия и убийство. Он специально приехал в Новосибирск из Нижнего Тагила, подкараулил свою жертву возле дома и трижды выстрелил с близкого расстояния.