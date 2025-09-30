Житель Комсомольска-на-Амуре пойдет под суд за убийство поющего мужчины

Начавшееся правоохранительными органами расследование помогло раскрыть картину преступления и выйти на подозреваемого. Им оказался 53-летний мужчина, который часто бывал в гостях у погибшего. Основой общения был алкоголь. Вот и 31 декабря за столом хозяин запел песню, которая гостю не понравилась, и он начал бить поющего по голове тяжелой пивной кружкой.