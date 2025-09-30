Ричмонд
Путин поддержал инициативу по передаче «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по передаче «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

— Городу возвращается легендарная студия, обладающая уникальным творческим наследием. «Ленфильм» всегда был знаковым объектом культурной карты Северной столицы. Мы видим огромный потенциал в использовании искусства кино для приобщения новых поколений к истории нашей великой Родины, ее героическому прошлому, традиционным ценностям, сохранению богатейшего культурного наследия, — цитирует губернатора города Александра Беглова сайт администрации Петербурга.

В конце января текущего года союз кинематографистов Санкт-Петербурга обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и Александру Беглову с просьбой рассмотреть возможность передачи киностудии «Ленфильм» в ведение Комитета по культуре Петербурга.

Позже появилась информация, что союз разочаровался в позиции министра культуры России Ольги Любимовой. По словам представителя объединения Александр Бабаян, намерены дойти до Владимира Путина.

