Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по передаче «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщила министр культуры Ольга Любимова.
— Городу возвращается легендарная студия, обладающая уникальным творческим наследием. «Ленфильм» всегда был знаковым объектом культурной карты Северной столицы. Мы видим огромный потенциал в использовании искусства кино для приобщения новых поколений к истории нашей великой Родины, ее героическому прошлому, традиционным ценностям, сохранению богатейшего культурного наследия, — цитирует губернатора города Александра Беглова сайт администрации Петербурга.
В конце января текущего года союз кинематографистов Санкт-Петербурга обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и Александру Беглову с просьбой рассмотреть возможность передачи киностудии «Ленфильм» в ведение Комитета по культуре Петербурга.
Позже появилась информация, что союз разочаровался в позиции министра культуры России Ольги Любимовой. По словам представителя объединения Александр Бабаян, намерены дойти до Владимира Путина.