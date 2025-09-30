На площадке «КузбассTrade» зарегистрировались почти 4,8 тыс. производителей

Помимо этого, с текущего года работают региональные витрины «Сделано в Кемеровской области» и «Сделано в Кузбассе». Они размещены на электронных торговых площадках Оzоn и Wildberries. Там уже представлены 43 вида товаров местных производителей, в том числе предметы одежды, мебели и интерьера, трикотажные изделия, постельное белье, туристическое снаряжение и сушеные овощи.