На площадке «КузбассTrade» зарегистрировались почти 4,8 тыс. производителей

Почти 4,8 тыс. производителей зарегистрировались на электронной торговой площадке «КузбассTrade» с 2022 года, сообщили в министерстве экономического развития региона. Поддержка предпринимателей — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Уточним, что «КузбассTrade» предоставляет возможность местным представителям бизнеса выходить на региональный рынок товаров, работ, услуг и поставлять свою продукцию по всей стране. С начала года к ней присоединились 898 организаций.
Подчеркивается, что в регионе действуют и другие платформы. Например, для фермеров есть площадка «Свое Родное». Она представляет собой маркетплейс натуральных сельскохозяйственных продуктов и услуг в сфере агротуризма. Через нее свои товары реализуют уже свыше 70 производителей.
Помимо этого, с текущего года работают региональные витрины «Сделано в Кемеровской области» и «Сделано в Кузбассе». Они размещены на электронных торговых площадках Оzоn и Wildberries. Там уже представлены 43 вида товаров местных производителей, в том числе предметы одежды, мебели и интерьера, трикотажные изделия, постельное белье, туристическое снаряжение и сушеные овощи.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.