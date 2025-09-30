Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На площадке «КузбассTrade» зарегистрировались почти 4,8 тыс. производителей

А с начала года к этой электронной торговой платформе присоединились около 900 организаций.

Почти 4,8 тыс. производителей зарегистрировались на электронной торговой площадке «КузбассTrade» с 2022 года, сообщили в министерстве экономического развития региона. Поддержка предпринимателей — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Уточним, что «КузбассTrade» предоставляет возможность местным представителям бизнеса выходить на региональный рынок товаров, работ, услуг и поставлять свою продукцию по всей стране. С начала года к ней присоединились 898 организаций.

Подчеркивается, что в регионе действуют и другие платформы. Например, для фермеров есть площадка «Свое Родное». Она представляет собой маркетплейс натуральных сельскохозяйственных продуктов и услуг в сфере агротуризма. Через нее свои товары реализуют уже свыше 70 производителей.

Помимо этого, с текущего года работают региональные витрины «Сделано в Кемеровской области» и «Сделано в Кузбассе». Они размещены на электронных торговых площадках Оzоn и Wildberries. Там уже представлены 43 вида товаров местных производителей, в том числе предметы одежды, мебели и интерьера, трикотажные изделия, постельное белье, туристическое снаряжение и сушеные овощи.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше