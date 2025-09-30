Ричмонд
В иркутской школе произошла давка из-за одновременного окончания уроков

В одной из школ Иркутска произошла давка из-за одновременного окончания уроков у шести параллелей.

Источник: Комсомольская правда

В одной из иркутских школ образовались давка и крики учеников. Об этом сообщает сайт «КП-Иркутск».

30 сентября в сети появилось видео, где, по словам автора, была запечатлена обстановка в одной из городских школ. Коридоры оказались полностью забиты учащимися и многие не могли пройти в дверные проемы.

«Мелких чуть не затоптали, они в самом центре плакали и ели виднелись из толпы. Дети залазили на лавки, чтобы спастись», — писал один из пользователей.

Очевидцы сообщали, что причиной такого столпотворения детей могло стать одновременное окончание уроков у шести параллелей. Некоторые говорили и о травмах среди школьников, но официального подтверждения этому нет. Прокуратура Свердловского района начала проверку. В СК также начали доследственную проверку по статье 293 УК РФ «Халатность».

Ранее в одной из школ Владивостока произошел пожар, в здании загорелась раздевалка на первом этаже.