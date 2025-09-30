Американский блогер на Lamborghini застрял в Узбекистане из-за бюрократии: чем всё закончилось

К ситуации добавились бытовые трудности: терминал на пункте пропуска не работал, нужно было оплатить наличными, а ближайший банкомат находился в 40 км. При этом из-за заканчивающейся визы он даже не мог свободно уехать от границы к банкомату. В своём видео блогер шутливо заметил, что если его не выпустят, то «придётся подключать к делу Дональда Трампа». В целом блогер провел на границе три дня.