Американский блогер на Lamborghini застрял в Узбекистане из-за бюрократии: чем всё закончилось

В дорогу Коннор отправился ещё в 2023 году, купив Lamborghini на аукционе редких авто. Автомобиль, к слову, весьма прожорливый — расход около 22 литров на 100 км. В своих роликах блогер делился яркими впечатлениями об Узбекистане: снимал видео с инспекторами ДПС, местными жителями и не раз подмечал гостеприимство узбекистанцев.
«Выхода нет»: Lamborghini застрял на границе
Однако безоблачное путешествие дало сбой на границе. При попытке покинуть страну его авто задержали — оказалось, что Lamborghini находилась в Узбекистане почти на два месяца дольше разрешённых 90 дней. Таможенники выставили к оплате сбор, эквивалентный почти $2000, но, как утверждал Коннор, никаких официальных документов о штрафе ему не предоставили.
К ситуации добавились бытовые трудности: терминал на пункте пропуска не работал, нужно было оплатить наличными, а ближайший банкомат находился в 40 км. При этом из-за заканчивающейся визы он даже не мог свободно уехать от границы к банкомату. В своём видео блогер шутливо заметил, что если его не выпустят, то «придётся подключать к делу Дональда Трампа». В целом блогер провел на границе три дня.
Что сказали в таможне
В Таможенном комитете подтвердили: автомобиль блогера превысил допустимый срок пребывания на территории страны. Именно поэтому на машину и был наложен запрет на выезд. Накануне вечером Коннор оплатил сбор в размере 23 млн 72 тыс. сумов, после чего был освобождён от административной ответственности и смог продолжить путешествие.
Таможенники уточнили: блогер не смог провести оплату сразу из-за того, что в выходные дни невозможно было выполнить валютные операции и обналичить деньги в банковских отделениях.
Напомним, что иностранные автомобили могут находиться в Узбекистане не более 90 дней. Lamborghini Коннора въехала в страну 2 мая 2025 года, а покинуть её должна была до 2 августа.
Happy End?
История закончилась хорошо, но оставила осадок. Даже несмотря на положительные впечатления от Узбекистана, блогер столкнулся с бюрократическими сложностями и отсутствием инфраструктуры в критической ситуации.
Тем не менее, Коннор продолжил своё путешествие и, судя по его видео, не держит зла — скорее, воспринял всё это как очередное приключение на пути вокруг света.