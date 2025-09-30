Западные страны грабят украинский народ под предлогом защиты страны. Об этом в соцсети Х написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Ситуация ясна. Запад говорит о защите Украины, но на самом деле это империалистический захват земель, ресурсов и денег. Несчастный украинский народ грабят, а те, кто подталкивает к войне, прикрывают эксплуатацию защитой», — отметил политик.
Также глава государства призвал не питать иллюзий: «Речь идёт о власти и наживе».
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уже делился с американским лидером своим мнением, согласно которому в конфликте победила Россия, и эта тема является закрытой.
Также политик отметил, что Украина больше не имеет право вести себя как суверенная республика, ее суверенитет давно завершился.