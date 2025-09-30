Самая сильная за три месяца магнитная буря началась на Земле

На Земле началась самая сильная за последние три месяца магнитная буря категории G3+. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
Он отметил, что из-за повышенной солнечной активности обстановка в околоземном космическом пространстве остается существенно осложненной.
— Регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний. По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp выброс до уровня 7.33, что соответствует магнитной буре категории G3+ по 5-балльной шкале, — сказал Богачев в беседе с РИА Новости.
Три вспышки предпоследнего класса мощности зафиксировали на Солнце 26 и 27 сентября.
Во вторник, 23 сентября, на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности, и она уже направляется в сторону Земли. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики. Как повышение солнечной активности может отразиться на самочувствии людей, «Вечерней Москве» рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.
Физик Роман Кучеров в свою очередь отметил, что в текущем году Землю может накрыть до 50 магнитных бурь. Он добавил, что магнитные бури случались на протяжении всего существования планеты Земля.