Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самая сильная за три месяца магнитная буря началась на Земле

На Земле началась самая сильная за последние три месяца магнитная буря категории G3+. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

На Земле началась самая сильная за последние три месяца магнитная буря категории G3+. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Он отметил, что из-за повышенной солнечной активности обстановка в околоземном космическом пространстве остается существенно осложненной.

— Регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний. По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp выброс до уровня 7.33, что соответствует магнитной буре категории G3+ по 5-балльной шкале, — сказал Богачев в беседе с РИА Новости.

Три вспышки предпоследнего класса мощности зафиксировали на Солнце 26 и 27 сентября.

Во вторник, 23 сентября, на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности, и она уже направляется в сторону Земли. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики. Как повышение солнечной активности может отразиться на самочувствии людей, «Вечерней Москве» рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.

Физик Роман Кучеров в свою очередь отметил, что в текущем году Землю может накрыть до 50 магнитных бурь. Он добавил, что магнитные бури случались на протяжении всего существования планеты Земля.