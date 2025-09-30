Нижегородцы тратят на продукты около 10 тысяч рублей в месяц

В 2024 году нижегородец в среднем в месяц потреблял 25,2 кг молока и молочных продуктов, 22 штук яиц, 10,3 кг мяса и мясных продуктов, 8,8 кг хлеба и 10,4 кг овощей. Калорийность суточного рациона жителей составила 3 155 килокалорий. При этом у жителей городской местности калорийность выше, чем у жителей сельской местности.