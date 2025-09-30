Более 500 школьников Омской области приняли в квесте «ProfКод для входа»

В Омске 25 сентября на базе Сибирского института бизнеса и информационных технологий стартовал четвертый сезон масштабного профориентационного квеста «ProfКод для входа». Мероприятие было организовано при поддержке Бюджетного учреждения Омской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения».
Открытие квеста прошло в необычном формате: в актовом зале СИБИТа школьников встретили как пассажиров авиакомпании «СИБИТ». Над «салоном» пролетал квадрокоптер — отсылка к реальному направлению подготовки института «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». В качестве «бортового развлечения» гостей ждала лотерея с главным призом — беспроводными наушниками.
Фото: пресс-служба Сибирского института бизнеса и информационных технологий.
На квестовых площадках школьников ждали креативные задания. IT-специалисты предложили представить, как герои мультфильма «Смешарики» справились бы с задачами системного администратора, программиста или специалиста по кибербезопасности. Будущие маркетологи учились «продавать маркер» — классический кейс для проверки креативности и коммуникативных навыков. Юристы устроили детектив: участники составляли фотороботы… самих себя. А специалисты по государственному и муниципальному управлению сравнили работу госслужащего с партией в шахматы, демонстрируя, как решаются реальные задачи — от поддержки многодетных семей до взаимодействия с предприятиями ЖКХ.
«В современном динамичном мире важно создавать новые формы профориентации, которые помогут молодёжи увидеть свое место в будущем страны и внести личный вклад в развитие науки, промышленности и экономики. Особенно ценно, что вузовское сообщество активно включается в эту работу и напрямую взаимодействует с талантливыми ребятами», — отметил ректор СИБИТ Максим Родионов.
Фото: пресс-служба Сибирского института бизнеса и информационных технологий.
Всего для участников было подготовлено 10 интерактивных локаций: у каждого из трех вузов — по три площадки, а у принимающей стороны (СИБИТ) — четыре. Школьники смогли «примерить» на себя роли в таких сферах, как юриспруденция, менеджмент, прикладная информатика и государственное управление. Цель проекта — познакомить учащихся с возможностями получения высшего и среднего профессионального образования в родном регионе, помочь им осознанно выбрать будущую профессию и подготовиться к поступлению в вузы.