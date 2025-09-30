Более 500 школьников Омской области приняли в квесте «ProfКод для входа»

Всего для участников было подготовлено 10 интерактивных локаций: у каждого из трех вузов — по три площадки, а у принимающей стороны (СИБИТ) — четыре. Школьники смогли «примерить» на себя роли в таких сферах, как юриспруденция, менеджмент, прикладная информатика и государственное управление. Цель проекта — познакомить учащихся с возможностями получения высшего и среднего профессионального образования в родном регионе, помочь им осознанно выбрать будущую профессию и подготовиться к поступлению в вузы.