Для молодежи Новосибирской области организовали 124 профориентационных тура

«Одной из ключевых задач национального проекта “Кадры” является координация работы центров занятости, образовательных учреждений и работодателей для удовлетворения кадровых потребностей и вовлечения молодежи в производственный сектор экономики региона. Это способствует улучшению качества подготовки будущих специалистов с учетом реальных требований предприятий Новосибирской области, что, в свою очередь, отражается на повышении конкурентоспособности как работников, так и самих компаний», — рассказала начальник управления занятости населения Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.