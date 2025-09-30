Для молодежи Новосибирской области организовали 124 профориентационных тура

Профориентационные экскурсии на предприятия в Новосибирской области, организованные в этом году в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», посетили 1287 молодых жителей Новосибирской области. Всего же провели 124 таких профтура, сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
«Одной из ключевых задач национального проекта “Кадры” является координация работы центров занятости, образовательных учреждений и работодателей для удовлетворения кадровых потребностей и вовлечения молодежи в производственный сектор экономики региона. Это способствует улучшению качества подготовки будущих специалистов с учетом реальных требований предприятий Новосибирской области, что, в свою очередь, отражается на повышении конкурентоспособности как работников, так и самих компаний», — рассказала начальник управления занятости населения Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.
Например, в кадровом центре города Искитима реализуют проект «Профи-Тревел». По нему проводят экскурсионные туры на предприятия для учащихся школ и студентов. Сотрудники компаний рассказывают ребятам о выпуске продукции, работе цехов, а также о специальностях и навыках, необходимых для трудоустройства в эти организации.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.