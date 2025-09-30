Ричмонд
В Усть-Каменогорске с 1 октября начинается отопительный сезон

В областном центре Восточного Казахстана с 1 октября стартует отопительный сезон, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Соответствующий приказ № 382 АО «Шығыс Жылу» утверждён заместителем акима города.

Подключение тепла будет проходить поэтапно в течение шести дней, начиная с 1 октября. В компании пояснили, что в первую очередь к отоплению подключают объекты, имеющие паспорт технической готовности.

Как и в предыдущие годы, процесс подключения будет осуществляться с учётом технической готовности. Объекты без необходимых актов и документов будут подключены только после завершения всех видов работ.

сообщили в АО «Шығыс Жылу»

На сегодня уже отапливаются 66 многоквартирных и 86 частных жилых домов, 34 школы и детских сада, 17 медицинских учреждений, 29 административных зданий и 11 социальных объектов.

В компании отметили, что запас твёрдого топлива составляет 19 486 тонн, что соответствует 35 суткам нормативного резерва.

Информацию о графике подключения можно найти в личном кабинете на сайте ukteplo.kz, в мобильном приложении «Шығыс Жылу», а также в чат-ботах WhatsApp и Telegram.

уточнили в коммунальном предприятии

Кроме того, в регионе подача тепла уже началась в Риддере.