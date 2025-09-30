В Усть-Каменогорске с 1 октября начинается отопительный сезон

Соответствующий приказ № 382 АО «Шығыс Жылу» утверждён заместителем акима города.
Подключение тепла будет проходить поэтапно в течение шести дней, начиная с 1 октября. В компании пояснили, что в первую очередь к отоплению подключают объекты, имеющие паспорт технической готовности.
Как и в предыдущие годы, процесс подключения будет осуществляться с учётом технической готовности. Объекты без необходимых актов и документов будут подключены только после завершения всех видов работ.
На сегодня уже отапливаются 66 многоквартирных и 86 частных жилых домов, 34 школы и детских сада, 17 медицинских учреждений, 29 административных зданий и 11 социальных объектов.
В компании отметили, что запас твёрдого топлива составляет 19 486 тонн, что соответствует 35 суткам нормативного резерва.
Информацию о графике подключения можно найти в личном кабинете на сайте ukteplo.kz, в мобильном приложении «Шығыс Жылу», а также в чат-ботах WhatsApp и Telegram.
Кроме того, в регионе подача тепла уже началась в Риддере.