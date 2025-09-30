Ричмонд
Путин поддержал инициативу по передаче «Ленфильма» Петербургу

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по передаче «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов по передаче “Ленфильма” в собственность Санкт-Петербурга», — написала министр в своем Telegram-канале.

По словам министра, работа киностудии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино.

«Это откроет новые возможности для создания проектов, посвященных нашим героям, а также для поддержки талантливых режиссеров и актеров», — добавила Любимова.

В новом качестве «Ленфильм» будет способствовать формированию у российской молодежи чувства исторической ответственности, воспитывать любовь к Родине через качественные кинопродукты, заключила глава ведомства.

