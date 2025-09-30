Алла Пугачёва и дальше будет получать 28 млн рублей в год из России

В реестре певица указана как автор более 40 текстов и как композитор 146 произведений; в как минимум 22 случаях она одновременно и слова написала, и музыку сочинила. Юрист Ирина Остапчук поясняет, что достаточно оплатить использование через эту организацию, и та выполнит расчёт с обладателем прав.