Гололед в октябре? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси

Так, в среду, 1 октября, осадков преимущественно не ожидается. Лишь ночью на юго-западе Беларуси местами могут быть небольшие дожди. Ночью на большей части территории страны прогнозируются заморозки от 0 до −5°С. Местами температура воздуха будет в пределах от +1°С до +6°С. Температура воздуха днем прогнозируется в пределах от 8 до 14.
В четверг, 2 октября на юго-востоке ночью, а днем местами по Беларуси обещают кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах сообщают о слабых тумане и гололеде. На большей части территории Беларуси ночью предупреждают о заморозках от 0 до −5°С. Местами будет от +1°С до +6°С. Температура воздуха днем составит от +6°С до +13°С.
В пятницу, 3 октября, местами по стране прогнозируют кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах могут быть слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от +1°С до +6°С, заморозки от 0 до −5°С обещают преимущественно на юго-западной половине. Температура воздуха днем будет в пределах от +6°С до +11°С.
В субботу, 4 октября, предупреждают о кратковременных дождях местами по стране. Ночью и утром в отдельных районах сообщают о тумане. Температура воздуха ночью составит от +1°С до +8°С. При прояснениях по западу прогнозируются заморозки от 0 до −2°С. Температура воздуха днем будет варьироваться от +8°С до +14°С, на юге и юго-востоке достигнет +16°С.
В воскресенье, 5 октября, на большей части территории Беларуси сообщают о кратковременных дождях. Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый туман. Температура воздуха ночью составит от +3°С до +9°С, днем будет в пределах от +8°С до +15°С.