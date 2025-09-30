Гололед в октябре? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси

Так, в среду, 1 октября, осадков преимущественно не ожидается. Лишь ночью на юго-западе Беларуси местами могут быть небольшие дожди. Ночью на большей части территории страны прогнозируются заморозки от 0 до −5°С. Местами температура воздуха будет в пределах от +1°С до +6°С. Температура воздуха днем прогнозируется в пределах от 8 до 14.