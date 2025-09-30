Инициативу Трампа по завершению конфликта в Газе оценили

Собеседник издания отметил, что положительной стороной инициативы Трампа является стремление ликвидировать ряд давних препятствий, блокировавших дипломатический процесс. Кроме того, по его словам, предложение президента США увеличивает дипломатическое давление на палестинское движение ХАМАС в дополнение к военному.
Как сообщают официальные лица, Израиль участвовал в разработке плана Трампа и добился включения в финальную версию ряда поправок. В частности, проект хоть и допускает возможность создания суверенного Палестинского государства, но избегает прямой формулировки о «двух государствах», пишет «Лента.ру».
Ранее Дональд Трамп представил план урегулирования в Газе, состоящий из 20 пунктов. В соответствии с документом, Израиль не должен оккупировать или аннексировать палестинские территории, а ХАМАС и другие вооруженные формирования — исключаются из управления регионом. В качестве альтернативы план предусматривает заморозку боевых действий и размещение в Газе международных сил, включая воинские подразделения арабских стран.