Инициативу Трампа по завершению конфликта в Газе оценили

План Дональда Трампа по урегулированию в Газе направлен на решение проблем, ранее блокировавших дипломатические усилия. Такое мнение высказал экс-чиновник по Ближнему Востоку из администрации бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Его мнение приводит The Wall Street Journal.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Собеседник издания отметил, что положительной стороной инициативы Трампа является стремление ликвидировать ряд давних препятствий, блокировавших дипломатический процесс. Кроме того, по его словам, предложение президента США увеличивает дипломатическое давление на палестинское движение ХАМАС в дополнение к военному.

Как сообщают официальные лица, Израиль участвовал в разработке плана Трампа и добился включения в финальную версию ряда поправок. В частности, проект хоть и допускает возможность создания суверенного Палестинского государства, но избегает прямой формулировки о «двух государствах», пишет «Лента.ру».

Ранее Дональд Трамп представил план урегулирования в Газе, состоящий из 20 пунктов. В соответствии с документом, Израиль не должен оккупировать или аннексировать палестинские территории, а ХАМАС и другие вооруженные формирования — исключаются из управления регионом. В качестве альтернативы план предусматривает заморозку боевых действий и размещение в Газе международных сил, включая воинские подразделения арабских стран.

