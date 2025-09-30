Инициативу Трампа по завершению конфликта в Газе оценили

Ранее Дональд Трамп представил план урегулирования в Газе, состоящий из 20 пунктов. В соответствии с документом, Израиль не должен оккупировать или аннексировать палестинские территории, а ХАМАС и другие вооруженные формирования — исключаются из управления регионом. В качестве альтернативы план предусматривает заморозку боевых действий и размещение в Газе международных сил, включая воинские подразделения арабских стран.

