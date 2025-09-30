Собянин: идеи по развитию кинопарка «Москино» можно предложить до 2 октября

Проект «Время снимать кино» стартует на платформе «Город идей», в рамках него жители Москвы выдвинуть свои предложения по кинопарку «Москино», сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Собираем идеи горожан по развитию кинопарка “Москино”. Там есть всё для съемок фильмов, сериалов и клипов: современные павильоны, костюмерные, мастерские декораций и реквизита, площадки для образовательных и культурных мероприятий», — написал глава города в своём канале в мессенджере Max.
Желающие могут поделиться мыслями относительно образовательной программы мероприятий кинопарка, расширения ассортимента сувенирной продукции, совершенствования декораций и продвижения событий в соцсетях.
Сбор предложений продолжится до 2 октября включительно. Лучшие идеи будут выбраны на городском голосовании. Инициативы победителей осуществит Департамент культуры Москвы.
Напомним, 27 августа Сергей Собянин посетил кинопарк «Москино». Его сопровождали Эмир Кустурица, Фёдор Бондарчук и Константин Эрнст. Мэр Москвы объявил, что второй этап создания комплекса завершён.