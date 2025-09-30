Собянин: идеи по развитию кинопарка «Москино» можно предложить до 2 октября

«Собираем идеи горожан по развитию кинопарка “Москино”. Там есть всё для съемок фильмов, сериалов и клипов: современные павильоны, костюмерные, мастерские декораций и реквизита, площадки для образовательных и культурных мероприятий», — написал глава города в своём канале в мессенджере Max.