Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: идеи по развитию кинопарка «Москино» можно предложить до 2 октября

Лучшие идеи по развитию кинопарка «Москино» будут выбраны на городском голосовании.

Источник: Аргументы и факты

Проект «Время снимать кино» стартует на платформе «Город идей», в рамках него жители Москвы выдвинуть свои предложения по кинопарку «Москино», сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Собираем идеи горожан по развитию кинопарка “Москино”. Там есть всё для съемок фильмов, сериалов и клипов: современные павильоны, костюмерные, мастерские декораций и реквизита, площадки для образовательных и культурных мероприятий», — написал глава города в своём канале в мессенджере Max.

Желающие могут поделиться мыслями относительно образовательной программы мероприятий кинопарка, расширения ассортимента сувенирной продукции, совершенствования декораций и продвижения событий в соцсетях.

Сбор предложений продолжится до 2 октября включительно. Лучшие идеи будут выбраны на городском голосовании. Инициативы победителей осуществит Департамент культуры Москвы.

Напомним, 27 августа Сергей Собянин посетил кинопарк «Москино». Его сопровождали Эмир Кустурица, Фёдор Бондарчук и Константин Эрнст. Мэр Москвы объявил, что второй этап создания комплекса завершён.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше