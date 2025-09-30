В Нижнекамске живут девять столетних жителей

В Нижнекамском районе активно поддерживают пожилых людей. В этом году девять местных жителей отметили 100-летний юбилей. Об этом на утреннем совещании сообщил заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Ильдар Рамазанов.
В районе живут 66 554 пенсионера, что составляет почти четверть всего населения. Среди них 826 долгожителей старше 90 лет, из которых девять достигли векового возраста.
Рамазанов подчеркнул важность создания комфортных условий для жизни старшего поколения, особенно одиноких людей и тех, кто нуждается в помощи. Социальная служба проводит регулярные обходы пожилых граждан старше 80 лет. За год охватили 3 077 человек, чтобы обеспечить им уход, помощь и предотвратить опасные ситуации.
Муниципалитет решает задачи укрепления здоровья и поддержания активного долголетия. В рамках национального проекта «Семья» работает система долговременного ухода для граждан, утративших способность к самообслуживанию частично или полностью. Центр «Милосердие» оказывает бытовую помощь, социально-реабилитационные услуги и медицинский патронаж. За прошлый год помощь получили 635 человек, за первые девять месяцев этого года — 576. Для каждого разрабатывают индивидуальные планы ухода. А 105 пенсионеров смогли отдохнуть в санаториях республики на льготных условиях.
Напомним, в Казани в 2025 году более 140 человек отметят столетний юбилей. Среди них 133 женщины и 13 мужчин.