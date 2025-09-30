В Нижнекамске живут девять столетних жителей

Муниципалитет решает задачи укрепления здоровья и поддержания активного долголетия. В рамках национального проекта «Семья» работает система долговременного ухода для граждан, утративших способность к самообслуживанию частично или полностью. Центр «Милосердие» оказывает бытовую помощь, социально-реабилитационные услуги и медицинский патронаж. За прошлый год помощь получили 635 человек, за первые девять месяцев этого года — 576. Для каждого разрабатывают индивидуальные планы ухода. А 105 пенсионеров смогли отдохнуть в санаториях республики на льготных условиях.