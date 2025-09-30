Ричмонд
Из Екатеринбурга «Аэрофлот» открыл прямые рейсы в Нячанг

«Аэрофлот» начал летать из Екатеринбурга в Нячанг.

Источник: Комсомольская правда

Из Екатеринбурга в курортный город Нячанг начали летать прямые рейсы «Аэрофлота». Первый самолет вылетел вечером 29 сентября. Практически все билеты на рейс раскупили. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Новое расписание предусматривает два рейса в неделю. Улететь на вьетнамское побережье можно по понедельникам и пятницам, а вернуться домой — по вторникам и субботам. Для комфортного перелета, который занимает около восемь-девять часов, компания задействовала лайнеры Airbus A330.

Напомним, что уже с 15 ноября из Екатеринбурга стартуют прямые рейсы на остров Фукуок. Такие маршруты делают пляжный отдых в Юго-Восточной Азии максимально доступным для уральских туристов.