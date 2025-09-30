Из Екатеринбурга «Аэрофлот» открыл прямые рейсы в Нячанг

Новое расписание предусматривает два рейса в неделю. Улететь на вьетнамское побережье можно по понедельникам и пятницам, а вернуться домой — по вторникам и субботам. Для комфортного перелета, который занимает около восемь-девять часов, компания задействовала лайнеры Airbus A330.