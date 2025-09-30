Путин поддержал передачу киностудии «Ленфильм» в собственность Петербурга

В новом статусе «Ленфильм» сосредоточится на создании патриотических и исторических фильмов. Планируется запуск проектов, посвященных героям прошлого, событиям СВО, а также поддержка молодых и талантливых режиссеров и актеров. Выбор «Ленфильма» для реализации столь важной миссии не случаен. Основанная в 1914 году, киностудия стала первой кинокомпанией России, изначально функционировавшей как военно-кинематографический отдел. За более чем вековую историю на студии были созданы культовые фильмы, такие как «Чапаев», «Небесный тихоход», «Валерий Чкалов», «Петр Первый», «Собачье сердце», «Человек-амфибия», «Золушка» и многие другие.