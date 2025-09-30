МВД призвало не верить историям о доверенности от «украинского террориста»

В управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили о новой схеме мошенничества.
Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают о переводах средств или продаже квартиры на имя «украинского террориста». Это, по их словам, влечет за собой уголовную ответственность за финансирование ВСУ.
«Мошенники часто используют легенду о “генеральной доверенности”, якобы оформленной на имя гражданина на “украинского террориста”, чтобы создать у жертвы чувство страха и паники. Они выдают себя за полицейских или сотрудников спецслужб и рассказывают о переводе всех средств, продаже квартиры, а затем заявляют о возможной уголовной ответственности за финансирование украинской армии», — говорится в сообщении МВД, опубликованном в Telegram.
В ведомстве подчеркнули, что эти утверждения мошенников являются манипуляцией. Продать квартиру «по доверенности» в короткие сроки невозможно, так как для этого требуется нотариально заверенная сделка и государственная регистрация перехода права собственности в Росреестре. Банковские счета также защищены, и для распоряжения средствами по доверенности она должна быть предъявлена в банк.
Кроме того, доверенность оформляется только при личном присутствии доверителя у нотариуса. Федеральная нотариальная палата ведет реестр доверенностей и их отмены, где можно проверить подлинность документа и его статус, отметили в МВД.
Ранее стало известно, что аферисты рассылают СМС-сообщения, маскирующиеся под уведомления от системы защиты от мошенничества.