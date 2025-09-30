МВД призвало не верить историям о доверенности от «украинского террориста»

«Мошенники часто используют легенду о “генеральной доверенности”, якобы оформленной на имя гражданина на “украинского террориста”, чтобы создать у жертвы чувство страха и паники. Они выдают себя за полицейских или сотрудников спецслужб и рассказывают о переводе всех средств, продаже квартиры, а затем заявляют о возможной уголовной ответственности за финансирование украинской армии», — говорится в сообщении МВД, опубликованном в Telegram.