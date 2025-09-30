В Мордовии задержан вовлекавший подростков в теракты на железной дороге

Сотрудники Федеральной службы безопасность России задержали в Мордовии юношу, который за вознаграждение от военной разведки Украины совершал поджоги на железнодорожных путях в регионе, а также привлекал к этим преступлениям подростков. Об этом сообщает ФСБ России.