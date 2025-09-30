Ричмонд
В Мордовии задержан вовлекавший подростков в теракты на железной дороге

В Мордовии задержан молодой человек за поджоги на железной дороге.

Сотрудники Федеральной службы безопасность России задержали в Мордовии юношу, который за вознаграждение от военной разведки Украины совершал поджоги на железнодорожных путях в регионе, а также привлекал к этим преступлениям подростков. Об этом сообщает ФСБ России.

В ведомстве отметили, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о государственной измене и террористическом акте.

Накануне сотрудники ФСБ России поймали в Севастополе 45-летнюю гражданку России, которая нашла в мессенджере WhatsApp* «принца» в лице сотрудника украинских спецслужб.

Кроме того, ФСБ РФ задержала иностранного гражданина, призывавшего к совершению терактов в Волгограде. 28-летний иностранец склонял жителей региона к участию в деятельности международной организации, признанной в России террористической. Также злоумышленник распространял в интернете тексты и видео, содержащие признаки пропаганды идеологии терроризма.

*Принадлежит запрещенной в РФ Meta.