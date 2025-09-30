Ричмонд
В электричках Пермского края на два дня разрешат бесплатный провоз собак и кошек

Традиционная акция поможет привезти домашних питомцев с дачных и садовых участков.

Источник: Комсомольская правда

Жители Прикамья в ближайшие выходные 4 и 5 октября смогут воспользоваться традиционной ежегодной акцией Пермской пригородной компании. Акция позволит без лишних проблем привезти домашних питомцев с дачных и садовых участков.

В течение двух дней в электропоездах введут бесплатный провоз животных.

«Можно вернуть своих хвостатых домой, а можно взять бездомного кота или собаку и бесплатно довезти до города, чтобы передать в добрые руки или в приют», — дополнили в транспортной компании региона.

В Перми с октября также продлят проект «Удобная электричка» в Кировский район города. Специальный автобусный рейс начнет бесплатно подвозить пассажиров на станцию «Промучасток».