В электричках Пермского края на два дня разрешат бесплатный провоз собак и кошек

Жители Прикамья в ближайшие выходные 4 и 5 октября смогут воспользоваться традиционной ежегодной акцией Пермской пригородной компании. Акция позволит без лишних проблем привезти домашних питомцев с дачных и садовых участков.
В течение двух дней в электропоездах введут бесплатный провоз животных.
«Можно вернуть своих хвостатых домой, а можно взять бездомного кота или собаку и бесплатно довезти до города, чтобы передать в добрые руки или в приют», — дополнили в транспортной компании региона.
В Перми с октября также продлят проект «Удобная электричка» в Кировский район города. Специальный автобусный рейс начнет бесплатно подвозить пассажиров на станцию «Промучасток».