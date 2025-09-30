На площади Декабристов в Иркутске откроют мемориальный комплекс

Мемориальный комплекс, посвященный участникам вооруженных конфликтов, создадут на площади Декабристов в Иркутске при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в областном министерстве жилищной политики и энергетики.
«Исторически здесь было место памяти тех, кто отдал свою жизнь, защищая наш покой. И неслучайно… мы совместными усилиями создаем здесь мемориальный комплекс как дань уважения тем, кто и в наши дни принимает мужественные и героические решения, чтобы на нашей земле был мир. Это нужно хранить, передавать из поколения в поколение, рассказывать нашим детям, внукам, чтить наших героев и помнить о них и их подвигах. Потому и нужны вот такие пространства, объединяющие поколения, становящиеся точками притяжения не только для участников событий, но и всех жителей. Это наша память, которая должна быть вечной», — отметил глава региона Игорь Кобзев.
Добавим, что специалисты также благоустраивают территорию вокруг будущего комплекса. Там уже уложили пешеходные дорожки и установили уличные фонари. Кроме того, рабочие смонтируют на территории комплекса диваны-качели, скамейки и урны. Также там установят скульптурную композицию из бронзы «Дед, отец, сын», отражающую преемственность поколений и воинских традиций России.
«Проект был поддержан большинством жителей. И мы подошли к работам комплексно. До конца октября благоустройство планируем завершить. А окончательно сдавать объект будем в начале ноября», — заявил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.