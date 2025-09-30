На площади Декабристов в Иркутске откроют мемориальный комплекс

«Исторически здесь было место памяти тех, кто отдал свою жизнь, защищая наш покой. И неслучайно… мы совместными усилиями создаем здесь мемориальный комплекс как дань уважения тем, кто и в наши дни принимает мужественные и героические решения, чтобы на нашей земле был мир. Это нужно хранить, передавать из поколения в поколение, рассказывать нашим детям, внукам, чтить наших героев и помнить о них и их подвигах. Потому и нужны вот такие пространства, объединяющие поколения, становящиеся точками притяжения не только для участников событий, но и всех жителей. Это наша память, которая должна быть вечной», — отметил глава региона Игорь Кобзев.