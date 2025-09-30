Уровень магнитной бури на Земле увеличился до G3

В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G3 по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо». При такой силе магнитного возмущения возможны ложные тревоги в предохранительных системах, «закипания» маслянных трансформаторов, перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи; полярные сияния наблюдаются в средних широтах.