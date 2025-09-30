Ричмонд
Жителя США арестовали за убийство и употребление в пищу домашних павлинов

Мужчина убил и съел павлинов из мести соседям.

Жителя Флориды, 61-летнего Крейга Фогта, арестовали по обвинению в убийстве и употреблении в пищу своих домашних павлинов, мужчина успел расправиться над двумя птицами, пишет New York Post со ссылкой на офис шерифа округа Паско.

«Фогт был арестован в прошлый вторник в Гудзоне после того, как положил письмо в почтовый ящик своей соседки, в котором сообщил ей, что убил и приготовил своих павлинов, потому что она продолжала их кормить», — говорится в материале.

Уточняется, что мужчина стал убивать своих птиц из мести соседям, которые не слушали его и продолжали подкармливать павлинов.

По данным издания, ранее против Фогта было возбуждено более 40 дел в округе Паско, в том числе по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах.

Ранее очевидец рассказал, как львы съели заживо смотрителя зоопарка в Таиланде.