У омских водителей снизилась зарплата. Такие выводы можно сделать из объявлений на сайте «Работа России» и «Пассажирского предприятия № 8».
Теперь соискателям вакансий водителей городских автобусов предлагается зарплата в размере 111 тысяч рублей, ранее этот порог составлял 121 тысячу рублей. Как поясняется в объявлениях, водитель может зарабатывать до 7 тысяч за смену. Кроме того, сотрудникам ПП также обещают компенсацию затрат на питание, 42 дня ежегодного оплачиваемого отпуска, бесплатный проезд в общественном транспорте.
В целом у «ПП № 8» открыто более 170 вакансий, однако не все из них водительские.
Ранее мы писали, что омичам пообещали средние зарплаты от 100 рублей и выше.