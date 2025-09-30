У омских водителей снизилась зарплата

Теперь соискателям вакансий водителей городских автобусов предлагается зарплата в размере 111 тысяч рублей, ранее этот порог составлял 121 тысячу рублей. Как поясняется в объявлениях, водитель может зарабатывать до 7 тысяч за смену. Кроме того, сотрудникам ПП также обещают компенсацию затрат на питание, 42 дня ежегодного оплачиваемого отпуска, бесплатный проезд в общественном транспорте.