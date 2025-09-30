В Ростове первичный взнос за жилье составляет 1,1 млн рублей

Жителям Ростова-на-Дону для накопления первоначального взноса за однокомнатную квартиру на вторичном рынке требуется в среднем 15 месячных зарплат, что в денежном выражении составляет около 1,1 млн рублей. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на аналитический центр сервиса по продаже недвижимости.
По информации аналитиков, год назад ситуация была менее благоприятной. Тогда на тот же взнос требовалось около 16 зарплат. Положительная динамика связана с опережающим ростом доходов населения по сравнению с ростом цен на недвижимость. Так, за год средняя зарплата в городе увеличилась на 14%, в то время как стоимость однокомнатных квартир — только на 7%.
