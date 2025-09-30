В Ростове первичный взнос за жилье составляет 1,1 млн рублей

По информации аналитиков, год назад ситуация была менее благоприятной. Тогда на тот же взнос требовалось около 16 зарплат. Положительная динамика связана с опережающим ростом доходов населения по сравнению с ростом цен на недвижимость. Так, за год средняя зарплата в городе увеличилась на 14%, в то время как стоимость однокомнатных квартир — только на 7%.