Более 200 человек спасены на пожарах в Омской области с начала года

«Первым и самым эффективным средством предотвращения гибели при пожаре является автономный пожарный извещатель, — отметила начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Омской области Юлия Дойникова. — Устройство реагирует на дым и издаёт громкий звуковой сигнал, способный разбудить даже спящего человека. Его установка может спасти не только вашу жизнь, но и жизни ваших близких».