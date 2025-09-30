Более 200 человек спасены на пожарах в Омской области с начала года

С начала 2025 года в Омской области зарегистрировано свыше 2,5 тысяч пожаров, почти половина из которых произошла в жилых помещениях. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС России удалось спасти 209 человек. Сегодня статистикой поделились в пресс-службе ведомства.
«Первым и самым эффективным средством предотвращения гибели при пожаре является автономный пожарный извещатель, — отметила начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Омской области Юлия Дойникова. — Устройство реагирует на дым и издаёт громкий звуковой сигнал, способный разбудить даже спящего человека. Его установка может спасти не только вашу жизнь, но и жизни ваших близких».
Особое внимание специалисты МЧС рекомендуют уделять электробезопасности: регулярно проверять состояние проводки, не оставлять включённые электроприборы без присмотра, избегать перегрузки розеток и использовать только исправное оборудование. В частном секторе критически важно следить за состоянием печей и отопительных систем — не допускать их перекала и своевременно проводить техническое обслуживание.
В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно вызвать пожарных по номеру 101 или через единый экстренный номер 112, оповестить окружающих и начать эвакуацию. При сильном задымлении следует передвигаться ползком, прикрыв рот и нос влажной тканью, держась за стены. Пользоваться лифтом, открывать окна или пытаться самостоятельно тушить огонь без специальных средств и навыков строго запрещено.
Особое значение МЧС придает профилактической работе с детьми. Родителям рекомендуется с раннего возраста обучать ребенка основам пожарной безопасности: объяснять опасность игр со спичками и зажигалками, учить вызывать экстренные службы, разрабатывать и отрабатывать план эвакуации из дома.
«Обучение должно быть понятным, спокойным и даже игровым, — подчеркнула Юлия Дойникова. — Важно не пугать детей, а формировать у них осознанное поведение в чрезвычайных ситуациях. Регулярные тренировки и поощрение правильных действий помогут закрепить навыки».
Специалисты МЧС напоминают: соблюдение простых правил пожарной безопасности — это надёжная защита для всей семьи. Профилактика и подготовка спасают жизни.