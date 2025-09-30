Фонтаны на городских прудах в Хабаровске отключат 1 октября

В Хабаровске 30 сентября можно будет в последний раз увидеть работающие фонтаны на городских прудах. О завершении работы комплекса сообщили в пресс-службе городской администрации.
С 1 октября начнётся подготовка оборудования к зиме. Коммунальные службы спустят воду, откроют нижние шлюзы, демонтируют форсунки, насосы и другие элементы системы.
Все детали просушат и отправят в цех для ревизии. После проверки специалисты определят, какие элементы нуждаются в ремонте или замене.
«Ежегодно обновляется около 10% оборудования, выработавшего свой ресурс», — подчеркнули в мэрии.
Фонтаны вернутся к работе весной 2026 года.