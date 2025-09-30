Ричмонд
Экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокман арестован за взятку

Илья Штокман, ранее занимавший должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает СК.

