Экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокман арестован за взятку
Илья Штокман, ранее занимавший должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает СК.