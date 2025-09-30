Самые бедные, быстро теряющие население и экономически несвободные: В мировых рейтингах Молдова выглядит очень неприглядно — даже стыдно

Республика Молдова входит в число самых бедных стран Европы, тогда как в мире самой богатой страной является Сингапур с ВВП на душу населения в 156 755 долларов — страна стала глобальным центром торговли, финансов и инноваций, привлекая миллиардеров со всего мира.
То, что мы в хвосте, доказывает и рейтинг экономической свободы.
Согласно исследованию Fraser Institute, Молдова заняла 85-е место из 165 стран в рейтинге «Экономическая свобода в мире 2025». Для сравнения: Румыния — 50, Словакия — 49, Венгрия — 61, Польша — 76.
Фото: соцсети.
Рейтинг оценивает свободу жителей и компаний в принятии экономических решений на основе:
— регулятивной политики государства,
— уровня свободы в международной торговле и бизнесе,
— размера государственного аппарата,
— оценки юридической системы,
— прозрачности и стабильности монетарной политики.
Эксперты отмечают — Молдова остаётся в нижней половине рейтинга, что отражает вызовы для предпринимателей и инвесторов.
Поэтому не удивительно, что люди бегут из Молдовы.
Наша страна попала в топ-5 стран с самым быстро сокращающимся населением.
Согласно последнему отчёту Всемирного банка, в 2024 году численность населения в стране снизилась на 2,8%, что стало четвёртым показателем по убыли в глобальном рейтинге.
Быстрее, чем в Молдове, население сокращалось только в Косово — 9,7%, Сен-Мартене — 5,2% и на Маршалловых Островах — 3,4%.
Замыкает пятёрку Северная Македония с показателем −2,0%.
Фото: соцсети.
