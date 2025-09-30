Ричмонд
Самые бедные, быстро теряющие население и экономически несвободные: В мировых рейтингах Молдова выглядит очень неприглядно — даже стыдно

Молдова входит в число самых бедных стран Европы и попала в топ-5 стран мира с самым быстро сокращающимся населением.

Источник: Комсомольская правда

Республика Молдова входит в число самых бедных стран Европы, тогда как в мире самой богатой страной является Сингапур с ВВП на душу населения в 156 755 долларов — страна стала глобальным центром торговли, финансов и инноваций, привлекая миллиардеров со всего мира.

То, что мы в хвосте, доказывает и рейтинг экономической свободы.

Согласно исследованию Fraser Institute, Молдова заняла 85-е место из 165 стран в рейтинге «Экономическая свобода в мире 2025». Для сравнения: Румыния — 50, Словакия — 49, Венгрия — 61, Польша — 76.

Молдова заняла 85-е место из 165 стран в рейтинге «Экономическая свобода в мире 2025». Фото: соцсети.

Рейтинг оценивает свободу жителей и компаний в принятии экономических решений на основе:

— регулятивной политики государства,

— уровня свободы в международной торговле и бизнесе,

— размера государственного аппарата,

— оценки юридической системы,

— прозрачности и стабильности монетарной политики.

Эксперты отмечают — Молдова остаётся в нижней половине рейтинга, что отражает вызовы для предпринимателей и инвесторов.

Поэтому не удивительно, что люди бегут из Молдовы.

Наша страна попала в топ-5 стран с самым быстро сокращающимся населением.

Согласно последнему отчёту Всемирного банка, в 2024 году численность населения в стране снизилась на 2,8%, что стало четвёртым показателем по убыли в глобальном рейтинге.

Быстрее, чем в Молдове, население сокращалось только в Косово — 9,7%, Сен-Мартене — 5,2% и на Маршалловых Островах — 3,4%.

Замыкает пятёрку Северная Македония с показателем −2,0%.

В 2024 году численность населения в стране снизилась на 2,8%. Фото: соцсети.

