Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по астрономии

Путин поздравил школьников с победой на астрономической олимпиаде в Сириусе.

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил школьников России, которые участвовали в Открытой международной астрономической олимпиаде в Образовательном центре «Сириус», отметив, что они продемонстрировали глубокие, основательные знания, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с яркой, убедительной победой на Открытой международной астрономической олимпиаде, проходившей в Образовательном центре “Сириус”. Искренне рад, что вы достойно выдержали серьёзную конкуренцию, продемонстрировали глубокие, основательные знания и командную сплочённость, стали триумфаторами этих престижных интеллектуальных соревнований», — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что завоёванные медали — заслуженная награда за талант, упорный труд и целеустремлённость. И конечно, по словам Путина, это замечательный подарок педагогам, наставникам, родителям, всем, кто поддерживал школьников на пути к успеху.

«Желаю вам новых достижений и всего самого доброго», — добавил он.