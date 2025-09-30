Ричмонд
Володин рассказал, какие новые законы заработают в октябре

В октябре в России начинают действовать новые законы и нормы, направленные на поддержку участников СВО, военнослужащих, представителей малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, с 1 октября на 7,6% увеличиваются оклады военнослужащих.

«Заработают новые нормы, направленные на поддержку участников специальной военной операции», — написал Володин в своем канале в МАХ. Согласно новому закону, вступившему в силу 29 сентября, военнослужащие после завершения службы получают право на восстановительный отпуск без риска потерять рабочее место. А добровольцы, принимающие участие в СВО, смогут получать воинские звания без необходимости прохождения военных сборов.

С 1 октября на 7,6% увеличиваются оклады военнослужащих и сотрудников ряда правоохранительных органов. Одновременно с этим вырастут и пенсии военных пенсионеров.

Еще одно важное нововведение — возможность оформления кредитных каникул для самозанятых граждан, а также представителей малого и среднего бизнеса. Теперь предприятия из любой отрасли могут воспользоваться этим инструментом поддержки.

