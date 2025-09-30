В Самаре на здании нашли дореволюционную рекламу

В Самаре на улице Молодогвардейской, 55 во время ремонта здания нашли дореволюционную рекламу. Об этом сообщили в телеграм-канале «Надо сохранить».
«Открылась дореволюционная реклама под штукатуркой. Это, конечно, вау и точно надо сохранять! Пока видны слова “Пошив” и “Мужская, Дамская и Детская”, — написали в посте.
В этой части здания все работы пока приостановили, чтобы не испортить находку. Напомним, волонтеры проекта восстанавливают в Самаре исторические детали, в том числе советские вывески, страховые таблички, гипсовые знаки, дореволюционную рекламу.