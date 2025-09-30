Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре на здании нашли дореволюционную рекламу

В Самаре во время ремонта исторического здания на улице Молодогвардейской обнаружена важная находка.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре на улице Молодогвардейской, 55 во время ремонта здания нашли дореволюционную рекламу. Об этом сообщили в телеграм-канале «Надо сохранить».

«Открылась дореволюционная реклама под штукатуркой. Это, конечно, вау и точно надо сохранять! Пока видны слова “Пошив” и “Мужская, Дамская и Детская”, — написали в посте.

В этой части здания все работы пока приостановили, чтобы не испортить находку. Напомним, волонтеры проекта восстанавливают в Самаре исторические детали, в том числе советские вывески, страховые таблички, гипсовые знаки, дореволюционную рекламу.