УТТЗ представил свой новый троллейбус на международной выставке

Делегация Башкирии приняла участие в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», где представила совместный проект ОАО «Минский автомобильный завод» и АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод». Об этом сообщил министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев.
По его словам, участие в выставке стало важной вехой в укреплении промышленного сотрудничества между республиками. Министр утверждает, что проект наглядно демонстрирует эффективность и перспективность российско-белорусских инициатив, способствующих интеграции экономик двух стран.
На уличной экспозиции форума был представлен троллейбус, разработанный совместно МАЗ и УТТЗ. В настоящее время полным ходом идет создание совместного предприятия на территории Башкирии. В минувшем марте было зарегистрировано ООО «Территория развития электротранспорта “Маз-УТТЗ”.
Новый инвестор вложит в проект 278,5 миллиона рублей, а производственный комплекс займет площадь 12 тысяч квадратных метров. Реализация проекта предусматривает введение объекта в эксплуатацию в 2026 году.
Выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» началась в Минске вчера и будет проходить до завтрашнего дня.
