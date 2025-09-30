Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье суд продлил арест французскому велопутешественнику до 3 ноября

Велопутешественник Софиан Сехили пробудет под стражей до 3 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Уссурийский районный суд Приморского края продлил арест в отношении французского велопутешественника Софиана Сехили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной судебной системы Приморья.

Как сообщает агентство, арест велосипедиста был продлен до 3 ноября.

«30 сентября 2025 года Уссурийский районный суд Приморского края продлил ранее избранную меру в виде содержания под стражей, до 03.11.2025», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в начале сентября представители экстренных служб Приморья рассказали ТАСС, что велогонщик из Франции по имени Софиан Сехили был задержан во Владивостоке, поскольку его подозревали в неправомерном пересечении границы России. Французская газета Le Monde писала, что Сехили хотел побить мировой рекорд по пересечению всей Евразии на велосипеде.