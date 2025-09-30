В Приморье суд продлил арест французскому велопутешественнику до 3 ноября

Напомним, в начале сентября представители экстренных служб Приморья рассказали ТАСС, что велогонщик из Франции по имени Софиан Сехили был задержан во Владивостоке, поскольку его подозревали в неправомерном пересечении границы России. Французская газета Le Monde писала, что Сехили хотел побить мировой рекорд по пересечению всей Евразии на велосипеде.