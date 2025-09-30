В Приморье суд продлил арест французскому велопутешественнику до 3 ноября

Уссурийский районный суд Приморского края продлил арест в отношении французского велопутешественника Софиана Сехили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной судебной системы Приморья.
Как сообщает агентство, арест велосипедиста был продлен до 3 ноября.
«30 сентября 2025 года Уссурийский районный суд Приморского края продлил ранее избранную меру в виде содержания под стражей, до 03.11.2025», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, в начале сентября представители экстренных служб Приморья рассказали ТАСС, что велогонщик из Франции по имени Софиан Сехили был задержан во Владивостоке, поскольку его подозревали в неправомерном пересечении границы России. Французская газета Le Monde писала, что Сехили хотел побить мировой рекорд по пересечению всей Евразии на велосипеде.