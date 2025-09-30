За участие в финале «ТопБЛОГа» поборется 31 житель Новосибирской области

Более 30 жителей Новосибирской области сразятся за право участия в финале проекта «ТопБЛОГ», который проходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Участникам необходимо пройти два трека. Первый из них — «Медиакампус». Во время него нужно выполнить задания и освоить обучающие материалы. В результате будет сформирован список лучших блогеров, которые перейдут на новый этап — конкурс выпускных работ. Там их ждут индивидуальные испытания и финальная очная защита медиапроектов.
Второй трек — «Министерство контента». В этот раз участники смогут пройти программу дополнительного профессионального образования от мастерской управления «Сенеж». Финал проекта состоится в образовательном центре «ШУМ» в Калининградской области 22−24 октября.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.