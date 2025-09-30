За участие в финале «ТопБЛОГа» поборется 31 житель Новосибирской области

Участникам необходимо пройти два трека. Первый из них — «Медиакампус». Во время него нужно выполнить задания и освоить обучающие материалы. В результате будет сформирован список лучших блогеров, которые перейдут на новый этап — конкурс выпускных работ. Там их ждут индивидуальные испытания и финальная очная защита медиапроектов.