Аферисты в РФ начали использовать шлагбаумы для доступа к банковским счетам

Телефонные мошенники всё чаще представляются сотрудниками управляющих компаний или ТСЖ. Под предлогом установки во дворе шлагбаума для безопасности они предлагают жильцам бесплатно оформить магнитный ключ или чип, сообщил в беседе с RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.
Эксперт отметил, что злоумышленники просят продиктовать код из SMS якобы «для активации». На самом деле в этот момент они пытаются войти в интернет-банк жертвы, и сообщение приходит не от «сервиса», а от финансовой организации. Если человек озвучивает код, мошенники получают доступ к его счёту. По словам аналитика, схема срабатывает потому, что человеку предлагают не избежать угрозы, а получить выгоду — бесплатный доступ и порядок во дворе. Это снижает уровень настороженности и провоцирует быстрые решения.
Силаев подчеркнул, что настоящие управляющие компании никогда не запрашивают по телефону SMS-коды, паспортные данные или реквизиты карт. Он напомнил, что установка шлагбаума возможна только после общего собрания собственников и закрепляется протоколом, а все платежи проходят через официальные реквизиты юридического лица, а не переводом на личные карты. Эксперт добавил, что банковские антифрод-системы не защитят в случае, если клиент сам сообщил код. Единственным правильным правилом он назвал отказ от передачи любых SMS-кодов и push-подтверждений третьим лицам.
Специалист уточнил, что при получении подобного звонка нужно немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с управляющей компанией по номеру из квитанции или с официального сайта, чтобы проверить, действительно ли проводятся такие работы или обзвоны. Также он рекомендовал сообщить в банк по телефону, указанному на обороте карты, если код уже был запрошен, и предупредить соседей в чате дома или через доску объявлений.
Ранее в МВД сообщили, что мошенники присылают СМС под видом уведомлений от антифрод-системы.