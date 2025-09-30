Аферисты в РФ начали использовать шлагбаумы для доступа к банковским счетам

Эксперт отметил, что злоумышленники просят продиктовать код из SMS якобы «для активации». На самом деле в этот момент они пытаются войти в интернет-банк жертвы, и сообщение приходит не от «сервиса», а от финансовой организации. Если человек озвучивает код, мошенники получают доступ к его счёту. По словам аналитика, схема срабатывает потому, что человеку предлагают не избежать угрозы, а получить выгоду — бесплатный доступ и порядок во дворе. Это снижает уровень настороженности и провоцирует быстрые решения.