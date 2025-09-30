Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Супруги из Бурятии дважды стали родителями тройни

Теперь в семье живут три мальчика и три девочки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Супруги из Бурятии дважды стали родителями тройни. 26 сентября молодую мать выписали из перинатального центра с новорожденными сыновьями, их назвали Артем, Роман и Виктор. Братья появились на свет 27 августа. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе перинатального центра Республики Бурятия.

— Мы от всей души желаем мальчикам здоровья и счастливого детства, а родителям — радости и сил для воспитания шестерых чудесных детей, — сказал главный врач, который вручил семье памятные подарки.

В семье мальчики заняли по счёту четвёртое, пятое и шестое места среди детей, а дома их уже с радостью ожидали три старшие сестры. Рождение тройни — уникальное событие, где важны опыт специалистов и индивидуальный подход к каждому малышу.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в 25 школах областного центра возобновили организацию горячего питания.