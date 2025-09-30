Киностудию «Ленфильм» передадут Петербургу — Путин одобрил идею

«Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов по передаче “Ленфильма” в собственность Санкт-Петербурга», — пишет глава Минкульта в своём Telegram-канале.
Любимова уточнила, что работа киностудии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино, что откроет новые возможности для создания проектов, посвящённых героям. Ленфильм также будет поддерживать талантливых российских режиссёров и актёров.
