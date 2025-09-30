Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарчанку оштрафовали за рисунок на платке

В Самаре предпринимательница незаконно продавала платки.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре предпринимательницу оштрафовали за рисунок на платке. Узор был защищен авторским правом, сообщают в ГУ ФССП России по Самарской области.

— Платки имели дизайн, принадлежащий Павловопосадской платочной мануфактуре. Женщина продавала платки, используя чужой дизайн. Правообладатель подал на предпринимательницу в суд. Горожанку оштрафовали на 20 тысяч рублей, — отметили в сообщении.

Исполнительный лист о взыскании компенсации предъявили в отделении судебных приставов по Куйбышевскому району. После взыскания с доходов, предпринимательница оплатила всю сумму задолженности. Всю сумму списали со счетов самарчанки.