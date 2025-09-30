Самарчанку оштрафовали за рисунок на платке

В Самаре предпринимательницу оштрафовали за рисунок на платке. Узор был защищен авторским правом, сообщают в ГУ ФССП России по Самарской области.
— Платки имели дизайн, принадлежащий Павловопосадской платочной мануфактуре. Женщина продавала платки, используя чужой дизайн. Правообладатель подал на предпринимательницу в суд. Горожанку оштрафовали на 20 тысяч рублей, — отметили в сообщении.
Исполнительный лист о взыскании компенсации предъявили в отделении судебных приставов по Куйбышевскому району. После взыскания с доходов, предпринимательница оплатила всю сумму задолженности. Всю сумму списали со счетов самарчанки.