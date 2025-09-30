Ричмонд
Память маршала Александра Василевского почтили в Хабаровске

В краевой столице прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 130-летней годовщине со дня его рождения.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске прошла церемония возложения цветов к памятнику Маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Мероприятие было приурочено к 130-летней годовщине со дня рождения командующего советскими войсками в ходе проведения Маньчжурской стратегической наступательной операции.

— Такие люди, как Александр Михайлович Василевский, своим примером показывают нам, какими качествами должен обладать настоящий лидер: мужеством, решительностью, мудростью и ответственностью. Их опыт помогает лучше понимать историю своей страны, осознавать важность мира и единения народа, формировать правильное представление о патриотизме, верности долгу и чести, — отметила начальник главного управления социального развития губернатора и правительства края Наталия Гребенюк.

Александр Михайлович Василевский разработал и успешно реализовал план Маньчжурской стратегической наступательной операции в августе — сентябре 1945 года. За 24 дня советские войска разгромили армию милитаристской Японии. Успешное завершение Маньчжурской операции поставило точку во Второй мировой войне.