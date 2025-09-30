«Ночью эвакуировали 30 человек». МЧС сообщило о пожаре в социальном пансионате под Минском

В Минском городском социальном пансионате «Свитанок» произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС.
Возгорание случилось ночью 30 сентября. Спасателям сообщили о задымлении на шестом этаже главного корпуса соцпансионата.
На месте пожарные в ходе разведки установили, что пожар начался из-за загоревшейся ветоши на площади два квадратных метра в комнате психологической разгрузки.
До прибытия пожарных работники учреждения эвакуировали 30 человек с пятого и шестого этажей здания. Возгорание ликвидировал один из сотрудников пансионата, используя огнетушителей.
— Никто не пострадал. Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются, — прокомментировали в МЧС.
Также в Беларуси спасатели МЧС сожгли дом во время огневого эксперимента.
Еще под Барановичами на М-1 19-летний пассажир микроавтобуса погиб в ДТП с фурой.