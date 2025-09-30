ТюмГУ разрабатывает технологии переработки попутного газа в чистое топливо

В рамках проекта уже создана лабораторная установка для испытаний катализаторов по процессу Фишера-Тропша, разработана документация на установку по переработке попутного нефтяного газа в жидкие углеводороды, проведено детальное моделирование газовых потоков в микроволокнистых катализаторах. Кроме того, коллектив разработал энергосберегающую технологию реверс-процесса гидрогенолиза и методику применения машинного обучения для выбора перспективных катализаторов, подтвердив ее эффективность экспериментально.