Во время давки в школьном гардеробе никто не пострадал — власти Иркутска

«По информации руководства школы, никто из детей не пострадал. Также не соответствует действительности информация, которая появилась в нескольких источниках о том, что ребенок сломал руку, опрокинули шкаф. Никто из родителей с информацией о разбитом телефоне к руководству школы не обращался», — сообщили в мэрии.