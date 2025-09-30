Во время давки в школьном гардеробе никто не пострадал — власти Иркутска

Во время давки школьников в образовательном учреждении № 19 в Иркутске никто не пострадал. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации города, добавив, что некоторая опубликованная в сети информация о случившемся не соответствует действительности.
Власти уточнили, что массовое скопление учащихся в раздевалке произошло из-за того, что пришлось сократить уроки и отпустить детей в одно время. Администрация школы незамедлительно приняла меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних и провела разъяснительные работы.
«По информации руководства школы, никто из детей не пострадал. Также не соответствует действительности информация, которая появилась в нескольких источниках о том, что ребенок сломал руку, опрокинули шкаф. Никто из родителей с информацией о разбитом телефоне к руководству школы не обращался», — сообщили в мэрии.
Для предотвращения подобных ситуаций, совместно с педагогическим составом и сотрудниками школы, усилен контроль за организацией перемещения учащихся по территории образовательного учреждения, а также вводятся дополнительные рекомендации по регулированию потоков учеников в раздевалках.
Руководство школы выражает искреннее сожаление в связи с произошедшим и благодарит родителей за проявленное понимание. Администрация школы приложит все усилия для обеспечения максимальной безопасности.
Добавим, что по факту давки в школьником гардеробе проверку начали сотрудники СК. Ход и результаты мероприятий находятся на контроле прокуратуры.