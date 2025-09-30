Право выбора для многодетных Казани и Челнов: бесплатный участок или 200 тысяч рублей?

В Татарстане более 27 тыс. многодетных семей ждут бесплатные земельные участки, однако в крупных городах сохраняется дефицит. Власти предлагают альтернативу — денежные выплаты.
Кому положены бесплатные земельные участки в Татарстане?
Программа предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям действует в Татарстане с конца 2012 года. За это время, по данным Минземимущества РТ, поступило свыше 72 тыс. заявок.
Право на получение участка имеют семьи с тремя и более детьми, проживающие в муниципалитете не менее пяти лет и нуждающиеся в улучшении жилищных условий (от 12 до 18 кв. м на человека). Подать заявление можно также при условии, что одному из детей нет 23 лет и он обучается очно.
По состоянию на август 2025 года землю получили 52 тыс. семей, что составляет более 72% от числа заявителей.
Ситуация в районах.
В 17 районах республики заявки многодетных семей удовлетворены полностью. Это Агрызский, Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Атнинский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Заинский, Кайбицкий, Лениногорский, Новошешминский, Спасский, Тетюшский, Тюлячинский, Черемшанский, Ютазинский.
Еще 21 район обеспечил 90−99% заявителей. В их числе Азнакаевский, Пестречинский, Высокогорский, Мамадышский, Сармановский, Нурлатский, Мензелинский, Бавлинский, Менделеевский, Камско-Устьинский, Сабинский, Чистопольский, Муслюмовский, Балтасинский, Тукаевский, Актанышский, Буинский, Елабужский, Арский, Лаишевский и Бугульминский. В ряде из них без земли остались лишь одна-две семьи.
Менее 90% заявок удовлетворены только в пяти районах: Альметьевском, Нижнекамском, Зеленодольском, Рыбно-Слободском и Кукморском.
«На учете в органах местного самоуправления состоит 27 580 многодетных семей, не обеспеченных земельными участками. Наиболее сложная ситуация в Казани и Набережных Челнах, в указанных городских округах наибольшее количество многодетных семей, не обеспеченных земельными участками: в Казани — 8 518, в Набережных Челнах — 5 304 многодетных семьи», — сказал министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин.
Пути решения проблемы с дефицитом земель в крупных городах.
С июня 2024 года вступил в силу закон, позволяющий предоставлять казанским семьям землю в пяти пригородных районах.
«В Казани земельный ресурс для индивидуального жилищного строительства ограничен. Поэтому вопрос предоставления бесплатных наделов многодетным семьям решается путем постоянной работы с федеральными и региональными органами власти. Благодаря этому удается покрывать дефицит за счет территорий в близлежащих районах республики», — сообщили в мэрии Казани.
Аналогичный механизм действует и для семей из Набережных Челнов.
Деньги вместо земли.
На прошлой неделе Госсовет Татарстана одобрил законопроект, предлагающий альтернативу — денежную компенсацию вместо бесплатного участка по желанию самих многодетных семей.
«Принятие закона позволит многодетным семьям направить полученные средства на улучшение жилищных условий, что снизит социальную напряженность», — отметил Аглиуллин.
Если семья выбирает выплату, она исключается из списка претендентов на землю.
Согласно пояснительной записке, компенсация будет выплачиваться из республиканского бюджета, порядок определит Кабмин РТ. Получить ее можно лишь один раз. Размер выплаты составит 200 тыс. рублей.
Муниципалитеты будут формировать списки семей, пожелавших получить выплату, и передавать их в республиканские органы власти. Далее уполномоченный орган перечислит деньги напрямую.
Подобная практика уже существует в ряде российских регионов, где выплаты нередко называют «земельным сертификатом».
Мнения экспертов.
Артем Кузнецов, председатель РОО «Многодетные семьи РТ»:
«Для тех, у кого не было потребности в земле, деньги — хорошая альтернатива. Мы сами об этом поднимали вопрос много лет подряд. Половина регионов уже давно так делают. На сегодня в очереди 19 тыс. семей. Посмотрим, как пойдет программа. Сумма в 200 тыс. рублей сопоставима с тем, что другие регионы дают. И да, лучше, чем ничего».
Айрат Фаррахов, депутат Госдумы:
«Главное преимущество денежной компенсации в том, что заявителям не придется долго ждать своей очереди на бесплатный участок. Компенсацию можно получить гораздо быстрее, чем землю».
Айдар Метшин, депутат Госдумы:
«По объективным причинам обеспечить наделы коммуникациями — это не быстрый и очень затратный процесс. Принятый Госсоветом Татарстана законопроект дает право выбора — либо длительно ожидать выделения земли, либо оперативно получить денежную компенсацию. Так как жизненные обстоятельства бывают разные, быстрое получение средств может быть востребовано у многих семей».