В Самаре возводят диагностический модуль поликлиники № 14

На территории подразделения Самарской клинико-диагностической поликлиники № 14 на 3-й Просеке, 157 возводится здание с использованием быстровозводимых модульных конструкций площадью 700 м². В нем будет размещено диагностическое отделение. Работы ведутся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».